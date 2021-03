58-Jährige tot aufgefunden: Verdächtiger Sohn festgenommen

In einer Wohnung in Berlin-Tempelhof ist eine tote Frau entdeckt worden. Die 58-Jährige sei vermutlich getötet worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Darauf lasse die Situation schließen, in der die Tote gegen Mittag in ihrer Wohnung in der Alboinstraße gefunden worden sei.

Dort wurde laut Angaben der 23-jährige Sohn festgenommen. Er sei dringend tatverdächtig, hieß es. Eine Mordkommission übernahm die weiteren Ermittlungen. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.