Überfall auf Bank in Berlin: Angeklagter Bäcker gesteht

Ein Bäcker, der wegen privater Schulden eine Bankfiliale in Friedrichshain überfallen haben soll, hat vor dem Landgericht gestanden. Er bereue seine Taten, erklärte der 43-Jährige zur Prozessbeginn am Dienstag (02. März 2021).

Bereits vor dem Überfall habe der Bäcker in sechs Fällen gefälschte Überweisungsträger bei zwei Bankfilialen eingereicht - «um wegen privater Schulden an ihm nicht zustehende Geldbeträge zu gelangen», heißt es in der Anklage. Er habe versucht, insgesamt 125 000 Euro von einem fremden Konto auf sein eigenes Bankkonto übertragen zu lassen. Zu einer Gutschrift sei es nicht gekommen.