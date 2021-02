Mann wird erneut beim Hakenkreuz-Schmieren erwischt

Ein polizeibekannter Mann ist in Berlin-Friedrichsfelde festgenommen worden, weil er zum wiederholten Mal Hakenkreuze in der Öffentlichkeit geschmiert hat. Der 62-Jährige fiel den Fahndern am Samstagabend an der Kreuzung Rummelsburger Straße Ecke Ribbecker Straße auf, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Er habe demnach dort mit einem Faserstift ein Hakenkreuz auf einen Verteilerkasten gemalt. Die Sicherheitskräfte nahmen ihn fest und fanden bei seiner Durchsuchung weitere Faserstifte. Das verfassungsfeindliche Symbol wurde von den Polizisten unkenntlich gemacht.

Bereits in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar war er nach Polizeiangaben an den Spandauer Rathauspassagen erwischt worden. Dort hatte er demnach ein Werbeschild und einen Bauzaun mit Hakenkreuzen beschmiert. Auch am Eingang zum Einkaufszentrum sowie einer Eisdiele waren Hakenkreuze entdeckt worden. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole.