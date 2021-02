Wieder Raub in Charlottenburg: Edelmetallgeschäft überfallen

Nur wenige Stunden nach dem Überfall auf einen Geldtransporter in Berlin-Charlottenburg wurde im selben Bezirk auch ein Edelmetall-Geschäft überfallen. Für einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gebe es derzeit aber keine Hinweise, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Zuvor hatte die «Berliner Zeitung» darüber berichtet.

Demnach haben zwei maskierte Männer am Freitagabend das Geschäft in der Fasanenstraße betreten und den 50 Jahre alten Inhaber sowie einen 37 Jahre alten Mitarbeiter bedroht. Die Täter erbeuteten laut Polizei Bargeld sowie Gold- und Silbermünzen und entkamen in unbekannte Richtung. Ob sie bewaffnet waren, blieb zunächst unklar. Zum Schaden machte die Polizei keine Angaben.