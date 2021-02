Dregger für «Sprache der Härte» gegen Clankriminalität

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger, hat sich für mehr Mittel im Kampf gegen Clankriminalität ausgesprochen.

«Diejenigen, die so verfestigt in ihren Clanstrukturen sind, die unsere Rechtsordnung und gesetzlichen Institutionen missachten, verstehen nur eine Sprache, und das ist die Sprache der Härte», sagte Dregger am Dienstagabend (16. Februar 2021) laut RBB in der Fernsehsendung «Wir müssen reden». Allerdings verfüge die Polizei überhaupt nicht über die technischen Mittel, beispielsweise Telefone zur Strafverfolgung abzuhören. Berlin ist einer der deutschen Brennpunkte der Clankriminalität. Unter dem rot-rot-grünen Senat gibt es seit zwei Jahren eine Offensive dagegen.