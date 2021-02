Bushido über Clanchef: «Er hat keine Ahnung von Musik»

Rapper Bushido hat seine Aussage im Prozess gegen einen Berliner Clanchef fortgesetzt. Der Musiker äußerte sich zu Exklusivverträgen, die er mit anderen Künstlern abgeschlossen hatte. Über seinen angeklagten ehemaligen Geschäftspartner sagte Bushido am Montag vor dem Landgericht der Hauptstadt, Arafat A.-Ch. habe «keine Ahnung von Musik». Er sei auch «kein Rap-Fan». Der Clanchef habe künstlerisch keine Leistung für jene Drittkünstler erbracht, sei allerdings über seine Managervereinbarung «an allen meinen Einnahmen beteiligt gewesen».

Der 42-jährige Musiker, bürgerlich Anis Ferchichi, befindet sich seit mehr als fünf Monaten im Zeugenstand. Er ist in dem Verfahren Nebenkläger und Zeuge. Laut Anklage soll es zu Straftaten zu seinem Nachteil gekommen sein, nachdem der Rapper 2017 die Beziehungen zu seinem langjährigen Geschäftspartner aufgelöst habe. Arafat A.-Ch. habe dies nicht akzeptieren wollen und von Bushido unberechtigt eine Millionen-Zahlung sowie die Beteiligung an dessen Musikgeschäften für 15 Jahre gefordert. Bushido sei bedroht, beschimpft, im Januar 2018 in einem Büro eingesperrt und mit Wasserflasche und Stuhl attackiert worden.