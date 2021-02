Betrug mit gefälschten Rezepten: Apotheker verurteilt

Weil er an einer Betrugsserie mit gefälschten Arztrezepten beteiligt war, ist ein Apotheker zu einem Jahr und sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Das Amtsgericht Tiergarten sprach den geständigen 58-Jährigen am Freitag (05. Februar 2021) der Urkundenfälschung in Tateinheit mit Betrug und Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz schuldig. Als Filialleiter einer Apotheke habe an er einem Fälscherring mitgewirkt und auf Vorlage gefälschter Rezepte in 18 Fällen teure, verschreibungspflichtige Medikamente abgegeben, hieß es weiter im Urteil. Das Gericht ordnete zudem die Einziehung von Wertersatz in Höhe von rund 71 000 Euro an.