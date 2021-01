Schlafende Obdachlose angegriffen

Ein Mann hat in Berlin-Charlottenburg zwei schlafende Obdachlose angegriffen und verletzt. Zeugen sahen, wie der Unbekannte in der Nacht auf Sonntag um 2.30 Uhr auf der Straße des 17. Juni (Ecke Bachstraße) einen E-Scooter auf einen 60-Jährigen warf, der unter einer S-Bahn-Brücke schlief, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend habe der Mann auf einen schlafenden 52-Jährigen eingetreten. Dabei soll sich der Täter herablassend über die Wohnungslosen geäußert haben.

Den Angaben zufolge ließ der Mann erst von seinen Opfern ab und floh in Richtung S-Bahnhof Tiergarten, als ein Zeuge dazwischen ging und ankündigte, die Polizei zu rufen. Die angegriffenen Männer wurden von Rettungskräften behandelt, Polizisten veranlassten die Sicherung von Videoaufnahmen und möglichen Spuren am E-Scooter.