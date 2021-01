Polizei-Brennpunkteinheit: Marathon statt Kurzstrecke

Der Kampf gegen die Kriminalität an bekannten Berliner Hotspots wie Kottbusser Tor und Görlitzer Park erfordert nach Einschätzung eines Polizeiexperten jahrelange Ausdauer. «Das ist nicht von heute auf morgen getan», sagte der Leiter der vor einem Jahr geschaffenen Brennpunkteinheit der Polizei, Detlef Astrath. «Die Aufgabe ist eher ein Marathonlauf als eine Kurzstrecke.» Ziel sei es, die Zahl der Delikte an den Orten mit viel Kriminalität dauerhaft zu senken und das Sicherheitsgefühl zu stärken. «Wir sehen weniger auf den einzelnen Tag. Es geht dabei um eine Entwicklung, die anhält.»

Probleme mit Drogenhandel, Raubüberfällen, Diebstählen und Schlägereien gebe es am Kottbusser Tor in Kreuzberg seit mehr als 25 Jahren, sagte Astrath. Auch an anderen Stellen wie dem Alexanderplatz, dem Hermannplatz in Neukölln und der Warschauer Brücke in Friedrichshain habe es die Polizei mit seit Jahren bekannten Strukturen zu tun. «Wir werden die Entwicklung bei unseren Einsätzen genau beobachten und dann wissen, ob wir die Schlagzahl mit mehr Personal auch noch einmal erhöhen sollten.»