Autos brennen in Neukölln: Verdacht auf Brandstiftung

In Berlin haben in der Nacht auf Samstag wieder Autos gebrannt. Ein Wagen sei in der der Elbestraße in Neukölln angezündet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Dabei entstand an zwei daneben stehenden Wagen ebenfalls erheblicher Schaden. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Verdachts auf Brandstiftung. In Berlin werden nachts immer wieder Autos angezündet. Erst in der Nacht zu Freitag hatten in Kreuzberg fünf Fahrzeuge gebrannt.