Großrazzia im Drogenmilieu mit 1300 Polizisten

Etwa 1300 Polizeibeamte haben bei einer Großrazzia in Sachsen und anderen Bundesländern am Mittwoch (27. Januar 2021) das Drogenmilieu ins Visier genommen.

Unter der Federführung des Landeskriminalamts (LKA) wurden vor allem in Dresden und Leipzig zahlreiche Gebäude wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln durchsucht, wie LKA-Sprecher Tom Bernhardt sagte. Auch in anderen sächsischen Orten sowie in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Berlin habe es Durchsuchungen gegeben. Bis zum Mittag wurden demnach insgesamt elf Haftbefehle in Dresden und Leipzig vollstreckt. «Wegen des hohen Bedarfs an Spezialkräften wurden die Maßnahmen durch Spezialeinsatzkommandos aus sechs Bundesländern und der GSG 9 unterstützt», erläuterte Bernhardt. Der Einsatz soll bis Donnerstag andauern. Neben den Festnahmen sicherten die Beamten Vermögenswerte sowie Beweismittel.