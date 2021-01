Bundesweite Razzia gegen Geldwäscher-Bande: acht Festnahmen

Mehr als 600 Beamte haben in mehreren Bundesländern einen Schlag gegen eine mutmaßliche Bande von Geldwäschern geführt. Sie sollen ein illegales Finanztransfersystem geschaffen haben, um «schmutziges» Geld in den legalen Finanzkreislauf zu schleusen.

Es seien Immobilien, teure Autos, Luxusuhren und Gold beschlagnahmt worden, berichtete eine Sprecherin des Zollfahndungsamtes in Essen am Mittwoch. Acht Verdächtige wurden festgenommen. In einem Safe in Köln entdeckten die Fahnder Taschen mit massiven Goldbarren.