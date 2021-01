15-Jährige in Berlin getötet: Mordprozess beginnt

Knapp ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer 15-jährigen Schülerin in Berlin beginnt an diesem Donnerstag (28. Januar 2021) der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder.

Dem 42-jährigen Deutschen wird in dem Verfahren am Landgericht der Hauptstadt zur Last gelegt, das Mädchen in der Nacht zum 5. August 2020 auf einer Brache an der Rummelsburger Bucht erwürgt zu haben. Zuvor soll er laut Anklage versucht haben, die alkoholisierte 15-Jährige zu vergewaltigen. Er soll sie in ein Gebüsch gezerrt haben, sie habe sich heftig gewehrt. Nachdem er von dem Mädchen abgelassen habe, soll er es aus Angst vor Strafverfolgung getötet haben. Laut Polizei hatte sich der Verdächtige in Begleitung eines Rechtsanwalts selbst bei der Polizei gestellt. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen, er sitzt in Untersuchungshaft, wie eine Gerichtssprecherin sagte.