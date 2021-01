Polizei: Weniger Kriminalität im Görlitzer Park

Ein Jahr nach den ersten Einsätzen der neuen Polizeieinheit für die Berliner Kriminalitäts-Hotspots sieht die Polizei einen deutlichen Rückgang von Gewaltverbrechen und Diebstählen an diesen Orten. Das bezieht sich vor allem auf die Delikte im Zusammenhang mit dem Drogenhandel im Görlitzer Park und Wrangelkiez in Kreuzberg sowie am Hermannplatz in Neukölln und am Alexanderplatz, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik der Deutschen Presse-Agentur.

Slowik räumte auch ein, dass die Corona-Pandemie bei den Zahlen nicht außer Acht gelassen werden dürfte. Es seien kaum Touristen in der Stadt gewesen. Taschendiebstahl und Handtaschendiebstahl seien für die Täter nicht attraktiv gewesen. Im Görlitzer Park und dem benachbarten Wrangelkiez gab es demnach einen Rückgang bei Raubüberfällen von 35 Prozent und beim Taschendiebstahl ein Minus von 37 Prozent. Der Rückgang der typischen Verbrechen am Alexanderplatz habe bei 24 Prozent gelegen, am Hermannplatz sei der Trend ähnlich gewesen, sagte Slowik.