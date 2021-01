«Fuck Trump»: Betrunkener randaliert vor US-Konsulat

Wenige Stunden vor dem Ende der Amtszeit von Präsident Donald Trump hat ein Betrunkener vor dem US-Konsulat in Berlin-Dahlem randaliert. Am Dienstagnachmittag warf der 26-Jährige Schneebälle gegen die Fassade des Gebäudes in der Clayallee, er schrie «Fuck Trump» und «Biden will come», wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte.

© dpa

Als Wachpolizisten ihn zum Weitergehen aufforderten, pöbelte er und bewarf sie mit Schnee, wurde dann aber mit Hilfe von alarmierten Beamten überwältigt. Am Einsatzwagen schlug der weiterhin «sehr aggressive» Mann laut Polizei seinen Kopf unvermittelt gegen die Karosserie, zog sich eine Platzwunde zu und verlor das Bewusstsein. Ein Alkoholtest ergab später den Wert ein Promille.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, tauchte den Angaben zufolge am späten Dienstagabend jedoch wieder auf. Diesmal warf er zwei gefüllte Getränkedosen auf die Polizisten und schrie abermals Parolen, diesmal aber in einer anderen Sprache. Der Mann wurde erneut festgenommen. Eine Messung ergab nun fast zwei Promille Atemalkohol.

Zweieinhalb Monate nach seiner Wahl wird der Demokrat Joe Biden am Mittwoch in Washington als 46. Präsident der USA vereidigt. Nach nur einer vierjährigen Amtszeit wurde der Republikaner Trump abgewählt.