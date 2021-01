Drei Männer attackieren 33-Jährigen in Neukölln mit Messern

Am hellichten Tag ist ein 33-Jähriger in Berlin-Neukölln von drei Männern mit Messern attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Mann mit Stichwunden in Bauch, Rücken und Oberschenkel in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Verdächtigen sollen am Montagnachmittag auf der Karl-Marx-Straße den Mann unvermittelt zu Boden gestoßen und dann auf ihn eingeschlagen und eingestochen haben. Danach seien sie geflüchtet, hieß es.

© dpa