Prozess um Millionen-Betrug wegen Quarantäne vertagt

Der Prozess gegen einen Rechtsanwalt und einen damaligen Filmemacher, die sich rund 16 Millionen US-Dollar erschlichen haben sollen, ist am Freitag (18. Dezember 2020) kurz nach seinem Beginn vertagt worden.

Hintergrund des Verfahrens soll ein mutmaßlicher Betrugsfall in der Filmbranche sein. Nach einem gescheiterten Projekt soll der 56-jährige Jurist im Jahr 2011 in Absprache mit dem Mitangeklagten Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen ein libysches Unternehmen eingeleitet und unberechtigt rund 16 Millionen US-Dollar erlangt haben. Das Geld habe er nicht an die angeblich von ihm vertretene Architekten-GmbH weitergeleitet, sondern an den Mitangeklagten beziehungsweise dessen Filmfirma.