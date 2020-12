Trickbetrüger nutzen Corona-Krise für gemeine Masche aus

Trickbetrüger haben in Berlin versucht, die Corona-Krise für ihre Machenschaften auszunutzen und Geld von einer Seniorin zu erbeuten.

Wie die Polizei am Mittwoch (16. Dezember 2020) nach ersten Erkenntnissen mitteilte, hatte eine 74-Jährige in Kreuzberg einen Anruf von ihrem angeblichen Sohn erhalten, der um Hilfe wegen seiner schweren Corona-Erkrankung bat. Er gab an, in einem Krankenhaus in Mitte zu liegen und eine Spritzenkur aus Amerika zu benötigen.