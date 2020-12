Geldtransporter-Überfall: Verdächtige flüchten mit Beute

Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter in Schöneberg haben drei Räuber am Dienstagvormittag (15. Dezember 2020) Bargeld erbeutet. Die Verdächtigen seien in einem weißen Audi geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher.

Es werde auch mit einem Hubschrauber nach den Tätern gesucht. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. Die Unbekannten hatten laut Polizei kurz nach 9.30 Uhr an einem Hintereingang der Ikea-Filiale am Sachsendamm einen Sicherheitsmitarbeiter abgepasst. Er sei mit einer Schusswaffe bedroht worden. Äußerlich verletzt sei er nicht, hieß es. Nach «Bild»-Informationen sollen mehrere Männer auf den Transporter zugestürmt sein. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Die Fahndung nach den Geflüchteten sei eingeleitet. Einsatzkräfte sicherten Spuren.