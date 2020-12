Mann über Stunden hinweg misshandelt? Angeklagte vor Gericht

Weil sie einen Mann in einem Wohnheim in Berlin-Hohenschönhausen über Stunden hinweg misshandelt haben sollen, müssen sich zwei Angeklagte ab Dienstag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht verantworten. Die 35- und 38-Jährigen sowie gesondert verfolgte Mittäter sollen das Opfer in einem Zimmer eingesperrt, gefesselt, geknebelt und sexuell missbraucht haben. Der Mann sei mit Reizgas besprüht, mit Wasser übergossen, mit Gegenständen traktiert und gewürgt worden. Er habe schwere Verletzungen erlitten. Die Anklage lautet auf besonders schwere sexuelle Nötigung, gefährliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung.

