Überfall im Supermarkt: Kassierer mit Schusswaffe bedroht

Zwei Personen haben ein Geschäft in Berlin-Neukölln überfallen und einen Angestellten mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht. Das dunkel gekleidete Duo erschien am Samstagabend in dem Supermarkt in der Glasower Straße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie zogen eine Schusswaffe sowie ein Messer und forderten Geld von einem Kassierer. Nachdem er die Forderung erfüllte, flüchteten beide auf Fahrrädern. Die alarmierte Polizei nahm wenig später in der Nähe einen 15-Jährigen vorläufig fest. Er sei dringend tatverdächtig, hieß es. Nicht weit entfernt fanden die Beamten die erbeutete Kassenschublade sowie ein Messer. Niemand wurde verletzt.