Mit Brechstangen gegen Schließfächer: Polizei sucht Hinweise

Laut Polizei flüchteten die Täter in einem grauen BMW stadtauswärts in Richtung Stolpe. Ermittler hätten noch am selben Abend auf einem Gewerbehof in der Ollenhauerstraße in Reinickendorf neun Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die Örtlichkeit dürfte vor und nach der Tat eine entscheidende Rolle gespielt haben, hieß es. Passanten hätten wenige Tage nach der Tat auf dem Gehweg der Ollenhauerstraße einen Autoschlüssel gefunden, der zum Tatfahrzeug gehörte. Sie werden gebeten, sich nochmal bei der Polizei zu melden.