Prozess gegen Holocaust-Leugnerin vor geht weiter

Der Prozess gegen die wiederholt verurteilte Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck vor einem Berliner Amtsgericht geht am Freitag (4. Dezember 2020) mit der Befragung eines Zeugen weiter.

Der 92-Jährigen wird zur Last gelegt, im März 2018 im Rahmen eines im Internet veröffentlichten Interviews den Holocaust geleugnet zu haben. Die Frau hatte zu Beginn des Prozesses wegen Volksverhetzung vor zweieinhalb Wochen vor dem Amtsgericht Tiergarten erklärt, was ihr vorgeworfen werde, sei aus dem Zusammenhang gerissen oder falsch. Die 92-Jährige aus Nordrhein-Westfalen ist erst vor wenigen Wochen aus dem Gefängnis in Bielefeld entlassen worden. Sie hatte dort insgesamt zweieinhalb Jahre Haft verbüßt.