Verdacht auf Kindesmissbrauch: 58-Jähriger auf Anklagebank

Weil er zwei Kinder von Freunden missbraucht haben soll, steht ein 58-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Die Mädchen sollen neun beziehungsweise elf Jahre alt gewesen sein, als es zu ersten Übergriffen kam.

Die Anklage lautet auf schweren sexuellen Missbrauch von Kindern sowie auf Vergewaltigung. Zu mutmaßlichen Taten sei es in der Wohnung des Mannes im Stadtteil Treptow sowie in einem Ferienbungalow auf Madagaskar gekommen. Ob sich der Angeklagte zu den Vorwürfen äußern wird, blieb zu Prozessbeginn am Dienstag zunächst offen.