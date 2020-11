Überfälle durch falsche Polizisten: Angeklagte vor Gericht

Weil sie sich als Polizisten ausgegeben und Raubtaten begangen haben sollen, stehen zwei Männer und eine Frau vor dem Berliner Landgericht. Die 37- bis 49-Jährigen sollen vor vier Monaten am U-Bahnhof Gleisdreieck im Stadtteil Kreuzberg zwei Überfälle verübt haben.

Das mutmaßliche Trio soll im Juli 2020 zunächst einen Mann mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole bedroht haben. Dem Attackierten sei die Pistole an die Schläfe gehalten worden, so die Staatsanwaltschaft. Der 37-jährige Angeklagte habe das Opfer im Beisein der mutmaßlichen Komplizen angesprochen und vorgetäuscht, dass sie Polizisten seien. «Dann griff er in die Hosentasche des Zeugen und entnahm einen 50-Euro-Schein.» Die Mitangeklagten hätten die Tat abgesichert. Kurz danach sollen die Angeklagten einen Mann in einem Aufzug zu Boden gebracht und nach Beute durchsucht haben.