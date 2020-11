Museums-Einbruch: Zwei Verdächtige weiter auf der Flucht

Zwei Tage nach drei Verhaftungen wegen des spektakulären Juwelendiebstahls in Dresden sind zwei verdächtige Männer weiter auf der Flucht. Die Fahndung nach den 21-jährigen Zwillingen aus dem Berliner Clan-Milieu lief auch am Donnerstag (19. November 2020) noch.

Ob und wie viele Hinweise zu den Gesuchten inzwischen bei der federführenden Staatsanwaltschaft in Dresden eingingen, sollte am Nachmittag mitgeteilt werden. Die Fahndung war am Mittwochabend auch in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen xy ...» erwähnt worden. Das Fluchtauto des einen Mannes war bereits am Dienstagabend gefunden worden. Zudem kündigten die Dresdner Ermittlungsbehörden eine Stellungnahme zu einem Bericht der «Bild»-Zeitung über Details der Pannen bei der Verhaftung der mutmaßlichen Täter in Berlin an.