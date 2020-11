Grünes Gewölbe: Internationale Fahndung nach Verdächtigen

Nach den Festnahmen im Zusammenhang mit dem Kunstdiebstahl in Dresden fahndet die Polizei auch im Ausland nach zwei weiteren Verdächtigen. «Die Fahndung läuft international», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag in Dresden.

Zurück Weiter © dpa Das Fahndungsbild eines Verdächtigen der Polizeidirektion Dresden.

© dpa Das Fahndungsbild eines Verdächtigen der Polizeidirektion Dresden.

Der spektakuläre Kunstdiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden steht möglicherweise vor der Aufklärung. Knapp ein Jahr nach dem Einbruch nahm die Polizei in Berlin drei Verdächtige aus dem Clan-Milieu fest. Nach zwei weiteren Verdächtigen wird mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht.