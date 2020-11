Museumschefin Ackermann: Hofft auf Rückkehr der Kunstschätze

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) hoffen nach dem Ermittlungserfolg in dem Fall auf eine Rückkehr ihrer gestohlenen Schätze. «Die aktuellen Entwicklungen in Berlin geben uns große Hoffnung, dass der Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe knapp ein Jahr danach kurz vor seiner Aufklärung steht», sagte Generaldirektorin Marion Ackermann am Dienstag in Dresden. «Wir hoffen natürlich, dass die Juwelengarnituren gefunden werden und bald wieder an ihrem angestammten Ort zurückkehren können.» Seit den «schrecklichen Ereignissen» wurden laut Ackermann in Kooperation mit Experten weitreichende Maßnahmen worden zur Risikominimierung getroffen. Damit könne sichergestellt werden, «dass so etwas zukünftig nie wieder passieren kann».

Bei einem der spektakulärsten Einbrüche der vergangenen Jahrzehnte hatten Unbekannte am 25. November 2019 aus dem berühmten barocken Schatzkammermuseum Historisches Grünes Gewölbe Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten von kaum messbarem Wert gestohlen.