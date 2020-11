Grünes Gewölbe: Fahndung nach zwei weiteren Verdächtigen

Im Zusammenhang mit dem spektakulären Kunstraub aus dem Grünen Gewölbe fahndet die Polizei nach zwei weiteren Verdächtigen aus dem Berliner Clan-Milieu. Auch den beiden gesuchten 21-Jährigen, die zu einer polizeibekannten arabischstämmigen Großfamilie gehören sollen, werde schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung vorgeworfen, teilte die Dresdner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Im Zuge einer großangelegten Razzia in Berlin wurden am Morgen bereits drei Männer festgenommen. Auch sie gehören der Großfamilie an, die auch für andere große Straftaten verantwortlich gemacht wird. Dazu zählt der spektakuläre Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum.