Schöneberg: Polizei entdeckt Rauschgift und Bargeld

400 Gramm Marihuana, 20 Gramm Kokain und Bargeld in einer hohen vierstelligen Summe hat die Polizei in Schöneberg sichergestellt.

Am Montag (16. November 2020) veröffentlichte sie auf Twitter ein Foto von dem Fund. Polizisten hatten einem Sprecher zufolge am Freitagabend an einem Wohnhaus in der Dominicusstraße mehrere Personen beobachtet, die dort ein- und ausgingen. Alle hätten Drogen dabei gehabt. Die Polizei nahm schließlich einen 51-Jährigen beim Verlassen einer Wohnung auf frischer Tat fest, wie sie mitteilte. Er wird verdächtigt, Drogen aus der Wohnung heraus verkauft zu haben. Es folgte eine Durchsuchung, bei der die Drogen gefunden wurden. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.