Streit in Hellersdorf: Mann wird mit Messer verletzt

Ein Mann ist bei einem Streit zweier Menschengruppen in Berlin-Hellersdorf mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Die beiden Gruppen gerieten am Freitagabend aus unbekanntem Grund auf dem Alice-Salomon-Platz aneinander, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nachdem sich die eine Seite zunächst zurückgezogen hatte, kam diese wenig später mit Verstärkung zurück.

© dpa

Die Angreifer sollen demnach zunächst ihre Kontrahenten mit Steinen beworfen haben. Anschließend soll aus der Gruppe der Angreifer heraus ein 18-Jähriger den 37-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Messerstecher wurde vorläufig festgenommen. Auch weitere Menschen aus der Angreifergruppe konnten nach Angaben der Polizei gestellt werden. Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Attacke waren zunächst unklar.