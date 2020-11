Fahrgast wird in U-Bahn angeblich mit dem Tode bedroht

Ein Mann soll in einem Zug der Berliner U-Bahn von einem Unbekannten bepöbelt und mit dem Tode bedroht worden sein. Die Bahn der Linie U9 blieb deshalb am späten Samstagvormittag an der Station Westhafen vorübergehend stehen, wie Polizei mitteilte. Der angebliche Angreifer entkam dort jedoch unerkannt. Der U-Bahn-Verkehr in Richtung Osloer Straße war laut BVG eine kurze Zeit lang unterbrochen. Der genaue Hergang und der Grund für die Bedrohung waren zunächst unklar, sagte ein Polizeisprecher.

© dpa