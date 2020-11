Kontrollen in Autowerkstätten: 230 Polizisten im Einsatz

Mit einer großangelegten Kontrollaktion ist die Berliner Polizei gegen mögliche Betrügereien und andere Verstöße auf einem großen Gewerbegebiet mit Autowerkstätten in Tempelhof vorgegangen. 86 Menschen würden dort überprüft, sagte ein Sprecher am Freitag. 230 Polizisten, Vertreter der Senatsverwaltung für Wirtschaft und des Ordnungsamtes seien im Einsatz. Es gehe um die dortigen Gewerbetätigkeiten und die unklare Besitzverhältnisse. Auszuschließen seien auch Bezüge zur Clankriminalität nicht. Die «Berliner Zeitung» hatte zuerst berichtet. Das Gewerbegebiet liegt an der Teilestraße, südlich des Tempelhofer Feldes und der Autobahnausfahrt Gradestraße.

