Geisel: Keine Verbindung zwischen Wien-Attentäter und Berlin

Am Abend der Tat sei in Berlin außerdem der Schutz der Synagogen verstärkt worden, berichtete der Innensenator. «Wir haben den Objektschutz, der in Berlin vor den Synagogen steht, noch einmal besonders sensibilisiert und zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen.» Wegen des anti-französischen Vorfalls in Neukölln vom vergangenen Wochenende wird Geisel zufolge weiterhin ermittelt. Auf einem im Internet verbreiteten Video ist zu sehen, wie ein Mann mit einer Maske des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an einem Strick von einem weiteren Mann in traditioneller arabischer Kleidung über die Sonnenallee gezogen und gedemütigt wird.