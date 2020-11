13-Jähriger in Berlin erstochen: Haftbefehl erlassen

Drei Tage nachdem ein 13-jähriger Junge in Berlin erstochen wurde, ist gegen den mutmaßlichen Täter ein Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag über Twitter mit. Der 41-jährige Mann, der sich am Montag der Polizei gestellt und die Tat gestanden hatte, kommt in Untersuchungshaft.

© dpa

In einem Tunnel gegenüber der Museumsinsel im Zentrum Berlins war es am Samstagabend zu einem Streit zwischen einer Gruppe vor allem von Jugendlichen und Kindern sowie dem Mann gekommen. Dabei soll der Mann mit türkischer Nationalität den 13 Jahre alten Syrer mit einem Messer niedergestochen haben. Außerdem soll er einen 22-Jährigen ebenfalls mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 13-Jährige starb am Tatort, der 22-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete. Die Polizei hat keine Hinweise auf ein rassistisches Motiv.