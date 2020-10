Bürgerbüro von SPD-Politiker in Charlottenburg attackiert

Das Bürgerbüro des SPD-Politikers Christian Hochgrebe in Berlin-Charlottenburg-Nord ist von einem unbekannten Mann attackiert worden. Der Mann soll am Donnerstagnachmittag das Büro des Abgeordneten betreten und eine Flüssigkeit verschüttet haben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach wurde der Fall an den für politisch motivierte Straftaten zuständigen Staatsschutz im Landeskriminalamt übergeben. Nach Darstellung Hochgrebes warf der Mann die Flüssigkeit durch die Tür auf eine Mitarbeiterin und schrie «scheiß Nazis!». Der Mitarbeiterin sei nichts passiert, hieß es in einer Mitteilung des Politikers. Hochgrebe nannte Attacken auf die Büros der Partei und die Mitarbeiter «inakzeptabel».

