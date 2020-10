Streit um Maske eskaliert in Tram: Drei Verletzte

In Berlin-Marzahn ist ein Streit über eine nicht getragene Maske eskaliert. Ein 65-Jähriger wies am Mittwochabend in einer Tram der Linie 6 einen 30 Jahre alten Fahrgast auf die Maskenpflicht hin, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der betrunkene Maskenverweigerer reagierte ungehalten, woraufhin sich ein 42-Jähriger einschaltete. Der Streit ging weiter. An der Tramhaltestelle Jan-Petersen-Straße stiegen die drei Männer aus.

© dpa

Laut Polizei attackierten sich der 30-Jährige und der 42-Jährige dort gegenseitig und landeten zwischenzeitlich sogar auf dem Gleis. Als der 65-Jährige dazwischen gehen wollte, erlitt er durch Faustschläge eine Kopfverletzung. Der 30-Jährige soll dem 42-Jährigen zudem eine Thermosflasche ins Gesicht geworfen und ihn dabei verletzt haben. Der 42-Jährige setzte daraufhin vermutlich Tierabwehrspray ein.

Alle drei Männer trugen laut einer Polizeisprecherin leichte Verletzungen davon. Gegen den 30-Jährigen und den 42-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Eine Blutalkoholkontrolle bei dem 30-Jährigen ergab 1,76 Promille. Der 65-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt.