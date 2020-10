Am Kreuzberger U-Bahnhof Südstern hat es einen Angriff mit einem Messer gegeben.

Dabei wurde eine Person verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstagmorgen (29. Oktober 2020) sagte. Auf dem Bahnsteig war es am Abend zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde eine Person mit einem Messer ins Bein gestochen.