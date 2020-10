Cannabis-Plantage auf Heuboden: 75 Jahre altes Ehepaar im Verdacht

Nach einem anonymen Hinweis hat die Brandenburger Polizei in einer Scheune in Märkisch-Linden (Ostprignitz-Ruppin) eine Cannabis-Plantage entdeckt.

Bei einer Durchsuchung seien auf dem Heuboden mehr als 300 erntereife Pflanzen beschlagnahmt worden, berichtete die Polizei am Dienstag (27. Oktober 2020). Hinzu kamen zahlreiche Setzlinge und Mutterpflanzen. Das dort im Ortsteil Gottberg gemeldete Ehepaar - beide 75 Jahre alt - sei vorläufig festgenommen worden. Sie hätten eine Vernehmung abgelehnt und seien am Montag wieder auf freien Fuß gesetzt worden, berichtete die Polizei. Die Ermittlungen gegen das Ehepaar wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauerten an.