Spielhallen, Gaststätten und Wettbüros kontrolliert

Bei einer großangelegten Kontrolle von Wettbüros, Spielhallen und Gaststätten in mehreren Berliner Bezirken hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt.

Kontrolliert wurden 31 Objekte, von denen nur neun ohne Beanstandungen blieben, teilte die Polizei am Dienstag (27. Oktober 2020) mit.

An dem Einsatz in Friedrichshain-Kreuzberg, Marzahn-Hellersdorf, Mitte, Pankow, Reinickendorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg seien am Montag auch Steuerfahnder, Ordnungs- und Finanzämter beteiligt gewesen. Auch ein Vereinsheim und eine Kfz-Werkstatt seien überprüft worden. Die meisten kontrollierten Einrichtungen waren Gaststätten.