Mann mit lebensgefährlicher Stichverletzung gefunden

Ein Mann ist durch eine Stichverletzung in Berlin-Lichtenberg lebensgefährlich verletzt worden. Passanten hätten den Verletzten in der Nacht zum Sonntag im Bahnhof gefunden, sagte eine Polizeisprecherin. Er war demnach nicht ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Was genau vorgefallen war, war laut Polizeiaussage zunächst noch unklar.