Versuchte Raubüberfälle auf Seniorinnen: Mann schweigt

Er soll in Raubabsicht bei Seniorinnen geklingelt haben: Ein 33-Jähriger, der bei einer 84 Jahre alten Frau eine Geldbörse erbeutet und sich eine Woche später gewaltsam Zugang zur Wohnung einer 94-jährigen Rentnerin verschafft haben soll, steht seit Donnerstag vor dem Berliner Landgericht. Ihm wird versuchter Raub in zwei Fällen sowie Diebstahl vorgeworfen. Zu Prozessbeginn hat der Angeklagte zu den Vorwürfen geschwiegen.

Der vorbestrafte Mann soll im Juni 2020 in Berlin-Reinickendorf an der Wohnungstür der 84-Jährigen geklingelt haben, die er bereit einige Monate zuvor bestohlen hatte. Er habe sich so positioniert, dass sie ihn durch den Türspion nicht sehen konnte, heißt es in der Anklage. Als sie die Türklinke herunterdrückte, «stieß er mit seinem Körper die Tür auf». Die Frau sei allerdings nicht getroffen worden. Er habe von der Flurgarderobe eine Geldbörse mit mindestens 50 Euro genommen und sei geflohen.