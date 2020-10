Auto von Wohnungsbaufirma demoliert: Staatsschutz ermittelt

Unbekannte haben einen Firmenwagen eines Wohnungsbauunternehmens in Berlin-Alt-Hohenschönhausen stark beschädigt. Alle Seitenscheiben wurden am Sonntagvormittag zerstört, wie die Polizei mitteilte. Auch die Windschutzscheibe wurde mit unbekannten Gegenständen demoliert. Der Wagen war demnach auf einem Parkplatz an der Landsberger Allee abgestellt. Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Der polizeiliche Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, weil ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden könne, hieß es. Zu den Hintergründen der Tat lagen zunächst keine weiteren Details vor.

