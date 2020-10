Prozess um Polizeigewalt: Berliner Beamter verurteilt

Ein Berliner Polizist ist wegen Körperverletzung im Amt zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der 29-Jährige habe in zwei Fällen grundlos Festgenommene geschlagen, begründete das Amtsgericht Tiergarten am Freitag (09. Oktober 2020) die Entscheidung.

Der Beamte soll laut Anklage Ende November und Anfang Dezember 2018 Festgenommene während des Transports zur Gefangenensammelstelle attackiert haben. In einem Fall habe er einen angetrunkenen 39-Jährigen, der nach einem Angriff auf eine Seniorin abgeführt worden war und gefesselt im Gruppenwagen kniete, mit der Faust in das Gesicht geschlagen, so das Gericht. Wenige Tage später habe er einen festgenommenen Demonstranten auf dem Gefangenentransporter mit der Faust geschlagen und dem jungen Mann mit dem Knie in die Rippen getreten.