Berlin gehören jetzt zwei beschlagnahmte Clan-Immobilien

Im Kampf gegen Clankriminalität hat Berlin einen Etappensieg erreicht. Die beiden ersten von 77 beschlagnahmten Immobilien, die einer arabischstämmigen Großfamilie zugerechnet werden, gehören jetzt endgültig dem Land Berlin.

Das Kammergericht habe die Beschwerde gegen die Einziehung in einem Beschluss vom 30. September zurückgewiesen, teilte Gerichtssprecherin Lisa Jani am Dienstag (06. Oktober 2020) mit. In einer spektakulären Aktion waren die Grundstücke und Häuser im Juli 2018 im damaligen Wert von rund neun Millionen Euro vorläufig sichergestellt worden. Ermittler gehen davon aus, dass die Immobilien mit Geldern aus Straftaten erworben wurden. Dabei soll es auch Bareinzahlungen aus dem Ausland und Überweisungen gegeben haben. Zudem waren im April 2019 die Einnahmen aus der Vermietung von 45 der Immobilien richterlich beschlagnahmt worden.