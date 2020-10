Mädchen stirbt unter Tram: Freispruch für Feuerwehrleute

Nach dem Tod einer 13-jährigen Schülerin, die in Berlin-Rummelsburg beim Überqueren von Gleisen unter eine Tram geraten war, sind zwei Feuerwehrbeamte vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Sie hätten alles getan, um das Mädchen zu retten, hieß es am Montag im Urteil des Amtsgerichts Tiergarten. Es handele sich um ein tragisches Unglück, das für die Angeklagten nicht vorhersehbar gewesen sei. Zuvor hatten auch die Staatsanwältin und die Verteidiger auf Freispruch plädiert.

Die Schülerin war am 12. Juni 2018 mit ihrem Fahrrad am Blockdammweg im Berliner Ortsteil Rummelsburg unter eine einfahrende Straßenbahn geraten. Als die Einsatzkräfte versuchten, das verletzte Mädchen zu bergen, scheiterte der Rettungsversuch. Der tonnenschwere Wagen der Tram stürzte herab. Das Mädchen starb am Unfallort. Zwei Einsatzkräfte wurden verletzt.