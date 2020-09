Entführung wegen «Familienehre»? Angeklagte schweigen

Weil sie ihre Tochter und Schwester wegen angeblich verletzter Familienehre von Berlin nach Georgien verschleppt und auch Tötungspläne geschmiedet haben sollen, müssen sich eine Mutter und ihr Sohn vor dem Landgericht verantworten. Mitangeklagt sind ein Onkel der Entführten, ein entfernter Verwandter sowie ein Freund der Familie. Die 23-Jährige soll laut Anklage im August 2019 gegen ihren Willen in eine abgelegene Region Georgiens gebracht und dort wochenlang festgehalten worden sein. Die 24- bis 45-jährigen Angeklagten schwiegen zu Prozessbeginn am Dienstag.

Die junge Frau sei im Oktober 2018 mit einem psychisch kranken tschetschenischen Landsmann nach islamischem Recht verheiratet worden und Anfang 2019 aus der Wohnung der Familie des Mannes geflohen, so die Anklage. Sie habe den Ehemann angezeigt. Mutter und Bruder hätten verhindern wollen, dass die Frau in einem Unterbringungsverfahren am Landgericht gegen ihren Mann aussagt. Ihm wurde vorgeworfen, er habe sich im Zustand der Schuldunfähigkeit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) anschließen wollen.