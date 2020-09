Rechtsextreme Anschläge: Polizei präsentiert Bericht

Nach jahrelangen vergeblichen Ermittlungen zu der rechtsextremen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln legt die Polizei nun einen Untersuchungsbericht vor. Der Abschlussbericht der Ermittlergruppe «Fokus» soll am 28. September im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses vorgestellt werden. Das bestätigte die Polizei am Montag. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte die 30-köpfige Ermittlergruppe im Frühjahr 2019 einrichten lassen. Sie sollte alle Fälle der Anschlagsserie noch einmal intensiv untersuchen und darüber berichten.

© dpa

Vor allem zwischen 2016 und 2018 hatte es in Neukölln Brandanschläge und Drohungen mit Hakenkreuzen gegen linke Initiativen und deren Mitglieder gegeben. Es geht um mindestens 72 Taten, darunter 23 Brandstiftungen. Die Polizei verdächtigt drei Männer aus der rechtsextremen Szene, von denen einer ein Lokalpolitiker der AfD war. Sie kann ihnen aber nichts nachweisen. Neue Ermittlungen gegen einen der Männer gibt es nur, weil er zu Unrecht Corona-Unterstützung kassiert haben soll.