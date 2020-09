Frauen ins Auto gezogen und vergewaltigt? Prozessbeginn

Gegen zwei Brüder beginnt heute am Landgericht Berlin ein Prozess wegen Vergewaltigung. Einem 33-jährigen Angeklagten werden vier Fälle zur Last gelegt. Bei zwei Taten soll er jeweils mit mehreren Mittätern eine Frau von der Straße in sein Fahrzeug gezogen und vergewaltigt haben. Sein 25-jähriger Bruder sei an einem sexuellen Überfall im Januar 2020 beteiligt gewesen. Der 33-Jährige soll zudem zwei Opfer in seiner Wohnung vergewaltigt haben. Die Anklage lautet auf Vergewaltigung, besonders schwere Vergewaltigung sowie gefährliche Körperverletzung. Für den Prozess sind 21 Verhandlungstage geplant.

© dpa