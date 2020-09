Autobahn-Anschlag auf Stadtautobahn: Zeugenaufruf

Der 30-jährige Mann habe am 18. August Kollisionen an sechs bisher bekannten Tatorten verursacht, teilte die Polizei am Donnerstag (17. September 2020) in einem Zeugenaufruf mit . Diese Orte lagen auf der Stadtautobahn Richtung Südosten zwischen dem Dreieck Funkturm und der Ausfahrt Alboinstraße. Auf der sieben Kilometer langen Strecke wurden zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr drei Motorrad- oder Rollerfahrer schwer und drei Insassen eines Autos leicht verletzt.